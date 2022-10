Ecke Nüss Drenk/Ostring in St. Tönis : Kunststoff-Aufsteller verhindern Abbiegetrick

St. Tönis Mancher Autofahrer, der aus Richtung Forstwald kommend in die St. Töniser Innenstadt wollte, hat an der Kreuzung Nüss Drenk/Ostring die Verkehrsregeln missachtet. Das soll jetzt verhindert werden.

Ein Unfallschwerpunkt in St. Tönis ist entschärft: Der Landesbetrieb Straßen NRW hat auf dem Ostring (L379) die Abkürzung ins St. Töniser Zentrum unterbunden. Nicht wenige Autofahrer, die von Forstwald aus über die Straße Nüss Drenk in die St. Töniser Innenstadt wollten, nahmen bisher die Rechtsabbiegespur auf den Ostring, um dann umgehend nach links in die Willicher Straße zu fahren, um in die anliegenden Wohngebiete zu gelangen. Geradeaus von der Straße Nüss Drenk in die Willicher Straße zu fahren, ist verboten.