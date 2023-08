Unfall zwischen Anrath und Vorst Lkw umgekippt – Polizei sucht Fahrradfahrer

Nach einem Unfall zwischen Anrath und Vorst, bei dem ein mit Sand beladener Lastwagen auf die Seite kippte (wir berichteten), sucht die Polizei jetzt einen Fahrradfahrer. Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 30-jähriger Willicher mit seinem Lkw die Straße Kreuzweg in Tönisvorst. Eine Zeugin, die mit ihrem Hund ebenfalls dort unterwegs war, hörte plötzlich einen lauten Knall. Als sie sich in die Richtung umdrehte, aus der das Geräusch gekommen war, sah sie den Lastwagen auf der Seite im Straßengraben liegen und einen Radfahrer zügig davon fahren.