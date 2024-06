Unfall in Vorst Vier junge Leute werden schwer verletzt

Vier junge Leute sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Vorst schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der mit vier Personen (und laut Feuerwehr auch einem Hund) besetzte Kleinbus um 16.55 Uhr auf der Süchtelner Straße aus Richtung Süchteln-Hagen kommend in Richtung Vorst. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der 19-jährige Fahrer aus Straelen mit dem Wagen kurz vor dem Ortseingang Vorst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.