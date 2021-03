Unfall in Vorst : Radfahrer fährt auf Anhänger auf

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Vorst Bei einem Auffahrunfall in Vorst hat sich ein Radfahrer schwer verletzt. Am Dienstag fuhr ein 44-jähriger Grefrather gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto mit Anhänger in Vorst auf der Oedter Straße. An einer Engstelle musste der 44-Jährige verkehrsbedingt anhalten.

Ein 40-jähriger Radfahrer aus Grefrath bemerkte dieses vermutlich zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Durch den Aufprall stürzte er und verletzte sich dabei schwer und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

(RP)