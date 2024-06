Unfall in Vorst Autofahrerin prallt gegen Baum

Vorst · Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Vorst leicht verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht.

05.06.2024 , 12:25 Uhr

Der Wagen kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Foto: Rheinische Blaulicht-News

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war die Aachenerin mit ihrem Auto auf der Anrather Straße in Richtung Vorst unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, auf den Grünstreifen geriet und schließlich gegen einen Baum prallte. Die Kriminalpolizei hat das Fahrzeug sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162 377-0 melden.

(msc)