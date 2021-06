Unfall in St. Tönis : Autofahrerin übersieht 16-Jährige auf ihrem Fahrrad

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

St. Tönis Am Samstag gegen 14.20 Uhr wurde eine 16-jährige Radfahrerin aus Tönisvorst leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wollte eine 45-jährige aus Tönisvorst den Parkplatz eines Supermarktes an der Vorster Straße in St. Tönis verlassen und missachtete dann die Vorfahrt der 16-Jährigen, die den Geh- und Radweg befuhr.

(RP)