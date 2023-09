Mit Motorrad zusammengestoßen E-Bike-Fahrer wird bei Unfall in St. Tönis tödlich verletzt

Tönisvorst · Ein 80-jähriger Fahrer eines E-Bikes ist am Sonntagmittag bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Das teilte die Polizei am Montag mit.

26.09.2023, 15:09 Uhr

Laut Polizei konnte die Motorradfahrerin den Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer nicht mehr verhindern. Foto: Leonhard Giesberts

Der Unfall ereignete sich gegen 14.10 Uhr. Der 80-jährige Tönisvorster war mit seinem E-Bike auf dem Kehner Weg unterwegs und wollte die Düsseldorfer Straße überqueren, um auf der Viersener Straße weiterzufahren. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei kreuzte er die Straße, ohne auf den dortigen bevorrechtigten Verkehr zu achten. Aus Richtung St. Tönis kam eine 31-jährige Krefelderin mit ihrem Motorrad. Sie habe den Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer nicht mehr verhindern können, so die Polizei. In Folge dieses Zusammenstoßes wurde das Motorrad gegen das Auto einer 66-Jährigen aus Rheurdt geschleudert. Die Krefelderin und ihre Beifahrerin, eine 33-Jährige aus Mönchengladbach, blieben unverletzt, an dem Wagen entstand Sachschaden. Für den lebensgefährlich verletzten E-Bike-Fahrer war ein Rettungshubschrauber gekommen, der aber aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht mehr zum Einsatz kam. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Düsseldorfer Straße war bis gegen 19 Uhr gesperrt.

(biro)