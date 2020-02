Tönisvorst : Drei Einsätze für die Tönisvorster Feuerwehr

Tönisvorst Einen einsatzreichen Vormittag erlebten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst am Mittwoch.

(RP) Um 8 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand an der Vorster Neuhäuserstraße. Der Löschtrupp unter schwerem Atemschutz verschaffte sich Zugang zur Wohnung und löschte das brennende Essen im Ofen. Anschließend wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit, sie bleibt weiterhin bewohnbar. Fast zur gleichen Zeit kam es in St. Tönis zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Mühlenstraße, wobei sich die Aufgabe der Feuerwehr auf das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsstoffe beschränkte. Zum Mittag hin wurden die Blauröcke zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Garnstraße alarmiert. Dort wurde mit der Drehleiter eine verletzte Person aus ihrer Wohnung geholt.