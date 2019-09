Unfall auf dem Südring : Feuerwehr befreit Fahrer aus dem Auto

Foto: Günter Jungmann

St. Tönis (rei) Am Montag ist es gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Südring in St. Tönis gekommen. An der Einmündung Willicher Straße waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Krefeld mit seinem Kleintransporter nach links abbiegen, dabei übersah er einen entgegenkommenden Kleinwagen.

Dessen Fahrer, ein 60-jähriger Tönisvorster, wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreien. Er war gottlob nur leicht verletzt, wurde aber zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste wegen der Unfallaufnahme rund drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

(rei)