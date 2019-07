St. Tönis : Unbeugsame Juristin in schwierigen Zeiten

Aenne Kurowski-Schmitz wuchs in St. Tönis auf. Foto: Stephanie Wickerath

St. Tönis Vor 100 Jahren legte Aenne Kurowski-Schmitz als erste Frau aus St. Tönis ein Doktorexamen ab. Im aktuellen Heimatbrief des Heimatbunds ist der ungewöhnliche Lebenslauf festgehalten.

Vor 100 Jahren hat eine junge Frau aus St. Tönis Geschichte geschrieben und trotzdem wäre sie beinahe vergessen worden, wenn Werner Lessenich, Archivar des Heimatbundes, nicht zufällig auf eine Zeitungsnotiz gestoßen wäre: „Fräulein Aenne Schmitz, Tochter des hiesigen Arztes Dr. P. Schmitz, bestand in Bonn ihr juristisches Doktorexamen mit Auszeichnung. Es ist die erste Dame aus unserem Ort, welche sich den Doktortitel erworben hat“, steht in der Annonce des Niederrheinischen Tagesblatts vom 5. April 1919, die Werner Lessenich im aktuellen Heimatbrief abgedruckt hat.

„Das hat mich auch nach 100 Jahren noch neugierig gemacht“, sagt der Senior. Der Ehrgeiz, mehr über diese ungewöhnliche Frau zu erfahren, ist geweckt. Lessenich studiert die Totenzettel-Sammlung des Heimatbundes und wird fündig: „Zum Gedenken an Aenne Kurowski-Schmitz, 26.03.1894 / 13.11.1968“. Das muss sie sein. Lessenich erfährt, dass Aenne die zweite Tochter des Dr. med. Peter Schmitz und seiner Frau Adele ist. Sie besucht die Marienschule in Krefeld und die realgymnasialen Kurse in Aachen, bevor sie zunächst Nationalökonomie in München, Freiburg, Berlin und Bonn studiert.

„Allen damaligen Widerständen zum Trotz“, wie es im Totenzettel heißt, setzt sie schließlich ihren Wunsch, Juristin zu werden durch, wird zum Referendarexamen in Bonn zugelassen und legt 1919 das juristische Doktorexamen ab. 1920 heiratet sie den Rechtsanwalt und Notar Bruno Kurowski, der später Senator von Danzig wird. Als erste deutsche Zivilrichterin tritt Aenne Kurowski-Schmitz 1925 in Berlin ihren Dienst an und führt mit ihrem Mann eine Anwalts- und Notarpraxis.

Als „unbestechliche Verfechterin des Rechts“ ist sie den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Als diese 1938 in Danzig die Macht ergreifen, sind Aenne und ihr Mann Repressalien ausgesetzt, die Verhaftung, Verbannung und den Tod des Mannes zur Folge haben. Aenne Kurowski-Schmitz beugt sich nicht. Sie führt als Verteidigerin aller Verfolgten des Regimes die Praxis weiter, bis sie schließlich fliehen muss. Nach Kriegsende baut sie im elterlichen Haus am Kirchplatz 10 in St. Tönis eine neue Anwaltspraxis auf. 1952 tritt sie in den Staatsdienst ein und ist bis 1964 als Konsulin der Bundesrepublik in Los Angeles, Basel und Amsterdam tätig.