Aktion in St. Tönis Schweigestunde zum Jahrestag des Krieges

Seit dem 24. Februar 2022 herrscht in der Ukraine Krieg. Und schon am 26. Februar gab es in St. Tönis eine von den politischen Nachwuchsorganisationen im Ort in Windeseile organisierte Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine. Zudem gibt es in St. Tönis eine Aktion, die seit fast von Anfang an jeden Freitag ab 18 Uhr durch Schweigen an den Krieg erinnert und zur Solidarität mit der Ukraine aufruft. Fast immer unter dem Banner, das seit dem 26. Februar am Rathausbalkon hängt. „Und auch am traurigen Jahrestag wird wieder geschwiegen. Und wie in den Vormonaten auch – bei jedem Wetter“, sagt Guido Beckers, der die Schweigestunde mit Edith Furtmann organisiert. Die Anmeldung für den 24. Februar habe die Polizei schon vorliegen.