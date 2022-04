Vielfältige Angebote auch jenseits des Sports : Turnerschaft St. Tönis will ein Verein mit Mehrwert sein

St. Tönis Ein Sportverein ist mehr als ein Verein, in dem Sport ausgeübt werden kann. Die Verantwortlichen der Turnerschaft St. Tönis sehen den Verein als dritte Säule in der Gesellschaft – neben Familie und Schule.

Die Turnerschaft St. Tönis mit ihren fast 1500 Mitgliedern in fünf Abteilungen sieht sich selbst als Verein mit Mehrwert. Diesen frischen Wind hat Christian Hülsemann im Jahr 2013 nach seiner Wahl zum Vorsitzender mitgebracht. Er und seine Mitstreiter hatten sich überlegt, wie man einen Verein zukunftsfähig aufstellt. So entstanden Angebote wie der Einkaufsservice für Personen, die auf Hilfe anderer angewiesen sind. Von älteren Menschen in Tönisvorst bis hin zu Personen, die in Quarantäne mussten und nicht selbst einkaufen konnten. Mit der Kooperation mit dem in Tönisvorst ansässigen Medikamenten-Hilfswerk Action Medeor will man seinen Mitgliedern, vor allem dem Nachwuchs zeigen, wie es Menschen in anderen Teilen der Welt geht. Zudem sollen sich die Mitglieder der Turnerschaft aktiv in das Leben in der Stadt Tönisvorst einbringen. So stellt der Verein seit Jahren Helferinnen und Helfer für die verschiedensten Wahlen und lebt damit aktiv die Demokratie. Ein wichtiger Baustein ist auch das Leben der Traditionen. So nehmen ältere Jugendliche der Turnerschaft mit weiteren Mitgliedern jedes Jahr an den Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag teil.