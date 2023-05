Turnerschaft St. Tönis Ein Sporttag für die ganze Familie

Die Freude an der Bewegung und diese weiterzugeben ist der Turnerschaft St. Tönis heute wichtiger denn je und so laden der Sportverein, St. Töniser Kindertagesstätten, der Förderverein Apfelblüte und der Kreissportbund Viersen für kommenden Sonntag, 7. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum großen Bewegungsabenteuer in die Corneliusfeldhalle an der Corneliusstraße in St. Tönis ein. „In einem kreativen Angebot aus Bewegungsstationen für Kinder und Jugendliche ist für jeden was dabei“, versprechen die Verantwortlichen. Weitere Infos gibt es unter www.turnerschaft1861.de.