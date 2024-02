Gelungener Tulpensonntagszug 900 Jecken zogen durch die Straßen von St. Tönis

Die Karnevalisten in Tönisvorst haben am Sonntag ausgelassen den Straßenkarneval gefeiert. Der Tulpensonntagszug durch den Stadtteil St. Tönis lockte auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher in die Innenstadt. In den verschiedensten Kostümierungen und mit großen Taschen für Popcorn, Bonbons und vieles mehr warteten sie auf den Karnevalszug.