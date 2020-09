Kultur für Kinder in Tönisvorst : Jugendfreizeitzentrum will Kulturangebot für Kinder erweitern

Tönisvorst Kaum erschienen, war es ausgebucht: Das Kinder-Kulturprogramm des Jugendfreizeitzentrums Treffpunkt JFZ erfreut sich einer großen Beliebtheit. Jetzt sucht das Team ehrenamtliche Verstärkung, um das Angebot erweitern zu können.

Kultur ist ein wichtiger Bestandteil in der Kinder- und Jugendarbeit. Wie wichtig, zeigt sich aktuell. Kaum erhielten die Schulen für ihre Schüler vor wenigen Wochen das Infoblatt mit dem Kinder-Kultur-Programm von September bis Dezember vom Jugendfreizeitzentrum Treffpunkt JFZ setzte ein Ansturm ein. „Ausgebucht sind wir eigentlich immer, aber in diesem Jahr explodierte unser E-Mail-Fach innerhalb kürzester Zeit. Es waren Anfragen ohne Ende, wobei oftmals direkt für zwei oder drei Angebote auf einmal eine Buchung erfolgte“, berichtet Petra Schippers, die das JFZ zusammen mit Anette Wackers leitet.

Das JFZ befindet sich an der Gelderner Straße 61 in St. Tönis. Kontakt: Telefon 02151/994855, Mail team@treffpunktjfz.de.

Zudem werden die Kinder und Jugendlichen über das eigene Arbeiten an Kunst und Kultur herangeführt, ihr Interesse wird geweckt, sich mit vielschichtigen Themen auseinanderzusetzen. Kindern wird kulturelle Bildung im außerschulischen Bereich vermittelt und eine Teilhabe am kulturellen Leben ermöglicht. „Wir freuen uns natürlich riesig über den Zulauf. Auf der anderen Seite sind wir traurig darüber, dass es jetzt so viele Kinder und Jugendliche gibt, die keinen Platz mehr in den Angeboten erhalten haben und auf der Warteliste stehen“, sagt Schippers.