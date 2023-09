Tour in Tönisvorst Zukunftsfähige Landwirtschaft aus der Apfelstadt

Was haben Kürbisse mit Kiri-Bäumen gemeinsam? Generell nicht viel, beim Tönisvorster Unternehmen WeGrow allerdings schon. „Wir haben in diesem Jahr Kürbisse unter unseren Bäumen angepflanzt. Pro Hektar Fläche haben wir fünf Tonnen Kürbisse geerntet“, berichtet Peter Diessenbacher, Geschäftsführer und Gründer von WeGrow und ist damit schon mitten in einem Thema, das die schnellst wachsenden Bäume als Agrarforstwirtschaftszweig noch interessanter macht. Die landwirtschaftlichen Flächen, auf denen die Bäume für die Holzernte wachsen, können zusätzlich genutzt werden.