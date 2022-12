Lichterfahrt der Landwirte in Tönisvorst Tolles Spektakel mit beleuchteten Treckern

. Es war die dritte Lichterfahrt, die der St. Töniser Unternehmer Christian Königs organisiert hatte: eine in Köln und jetzt am Sonntag die zweite in Folge in Tönisvorst. Obwohl es bitterkalt war, kamen genug Traktoren für ein beeindruckendes Spektakel – ein Spektakel, dass sich viele Menschen nicht entgehen lassen wollten. Die Löschzüge Vorst und St. Tönis boten unter anderem Glühwein und Apfelpunsch an. In St. Tönis standen mehr als 100 Menschen Schlange, die Heißgetränke fanden reißenden Absatz. Die Aktion hatte sich angeboten, zumal die St. Töniser Feuerwache direkt neben der Firma Königs liegt. Das Firmengelände war der Startpunkt der Lichterfahrt. Der Erlös aus dem Getränkeverkauf der Löschzüge kommt unter anderem der Jugendabteilung zugute.