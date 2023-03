Friedhof in St. Tönis Friedhofstoilette ist meist geschlossen

. Etwa einmal in der Woche fährt der 77-jährige Wolfgang Schmölders aus Krefeld eine halbe Stunde lang mit dem Fahrrad zum St. Töniser Friedhof, um die Grabstätte seiner Eltern zu besuchen. Seit einiger Zeit sorgt bei ihm ein Aushang für Verdruss, der an der Tür zu den öffentlichen Toiletten an der Friedhofskapelle hängt: „Liebe Friedhofsbesucher und Friedhofsbesucherinnen. Die Toilettenanlagen werden ab dem jetzigen Zeitpunkt nur noch bei Beerdigungen geöffnet sein. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Die Friedhofsverwaltung.“ Verständnis hat Schmölders dafür allerdings nicht, schließlich besuchten viele ältere Personen den Friedhof, und die seien häufig darauf angewiesen, eine Toilette aufsuchen zu können. „Ich kenne den Friedhof seit über einem halben Jahrhundert und bin entsetzt. Das hat es bisher nicht gegeben“, sagt Schmöders.