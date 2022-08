Wirtschaftsförderung Tönisvorst : Janina Pernsot gibt Tipps gegen die „Aufschieberitis“

Tönisvorst In der Veranstaltungsreihe „TönisVorstum8“ kommt ein Thema zur Sprache, das viele kennen: die Aufschieberitis. Unternehmensberaterin Janina Pernsot gibt Tipps.

Früh aufzustehen, kann sich lohnen. Das gilt auch für die nächste Veranstaltung der Reihe „TönisVorstum8“ der Wirtschaftsförderung Tönisvorst und der Sparkasse Krefeld, bei der es diesmal um die „Aufschieberitis“ oder Prokrastination geht – also um den Hang dazu, Erledigungen aufzuschieben. Am Mittwoch, 21. September, um 8 Uhr spricht Unternehmensberaterin Janina Pernsot zum Thema und beantwortet Fragen wie: Wieso bleiben ungeliebte Tätigkeiten hartnäckig auf meiner To-do-Liste stehen? Und wie kann ich diese „Frösche“ dann doch erledigen? Ein paar Tipps vorab: Frösche identifi zieren, in „verdauliche“ Häppchen unterteilen, in den Arbeitstag integrieren und seine To-do-Liste im Griff haben. Genauere Informationen dazu gibt es am 21. September bei „TönisVorstum8“ im „1857 - Niederrheinisches Wirtshaus“ an der Hochstraße 21 in St. Tönis.