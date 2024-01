Karneval in Tönisvorst Tönisvorsts Tollitätenwagen präsentiert sich in neuem Gewand

Der gesamte Wagen wurde zudem neu gestrichen. Der Sessionsorden ziert in Übergröße die Wagenseiten und auf der Front ist ein rotes Stoffbanner mit unzähligen Herzen zu sehen. Herzen gibt es auch an den Seitenteilen. Dort baumeln glitzernde Varianten an Schnüren. „Ganz fertig sind wir aber noch nicht. Es kommen noch mehr Glitzerherzen dazu“, sagt Tanzmariechen Sara Delschen. In Sachen Rückfront wartet noch ein Stück Arbeit auf das Wagenteam. „Wir werden hier den Satz ´Tschüss, wir sehen uns im Zelt´ aus Styroporbuchstaben anbringen“, verrät die Prinzessin. Seinen ersten Einsatz hat der schmucke Wagen am Wochenende. Am 3. Februar um 14.11 Uhr zieht nämlich der Vorster Zug. Der große Zug in St. Tönis schließt sich am 11. Februar, gleiche Uhrzeit, an.