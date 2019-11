Tönisvorst : Kinderprinzessin Lisa-Sophie I. hat mit Tanz und Musik abgedankt

St. Tönis Die Tönisvorster Gesamtschülerin hat zum Ende ihrer Session eine rauschende Abschiedsparty gegeben. Proklamation der Nachfolgerin ist am 11. November.

Am Samstagnachmittag, zwei Tage vor Hoppeditz Erwachen, musste Lisa-Sophie Giltges die Insignien ihrer närrischen Macht abgeben. Doch bevor es so weit war, gaben sich die Tanzgarden die Klinke in die Hand. Was die Zuschauer in der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis sehr schnell erkannten: Die Tänzerinnen und Tänzer sind topfit, die neue Session kann kommen. Und den Männern passten die Narrenkappen noch.