Bäcker-Innung spricht Fachkräfte los Tönisvorsterin ist Jahrgangsbeste der Bäcker-Azubis

Die Spezialität der jungen Bäckerin sind Nussecken. „Das Rezept dazu stammt noch von meinem Großvater“, erzählt sie stolz. Dass ihr Tag bereits um drei Uhr am Morgen beginnt, macht ihr nichts aus. Daran gewöhne man sich schnell, sagt sie – und vom Tag bleibe viel übrig. So hat sie Zeit, um sich etwa um ihre Pferde zu kümmern, mit denen sie Kutschfahrten unternimmt. An ihrem Beruf gefällt ihr besonders, „dass du siehst, was du selbst mit deinen Händen produziert hast. Und du kannst viele Ideen einbringen und neue Produkte kreieren.“ Zum Beispiel mit Urgetreide, das derzeit sehr beliebt ist. Marie Bölte will in etwa einem Jahr mit ihrer Meisterausbildung starten, langfristig den Familienbetrieb übernehmen.