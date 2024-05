Leben in Gastfamilien Ein Zuhause für Menschen mit Handicap

Stumpe Ich bin gelernte Krankenschwester und habe in unserem Haus meine Schwiegermutter und dann auch noch meinte Tante gepflegt, die in der oberen Wohnung lebte. In der Zeitung las ich einen Artikel über LiGa und habe mir gedacht, das wäre etwas für mich und meine Familie. Ich sprach mit meinem Mann darüber und es fiel der Entschluss, sich zu bewerben. Der Bewerbung folgte ein erstes Vorstellungsgespräch. Dann zog eine erste Dame bei uns ein. Es hat wunderbar funktioniert. Sie hat zur Familie gehört, und die Nachbarn haben sie sehr gemocht. Sie hat bis zu ihrem Tod im Jahr 2018 bei uns gelebt. 2011 kam ein zweiter Klient hinzu, der immer noch bei uns lebt. Er hat damals zur Weihnachtszeit bei uns probegewohnt. Ihm gefiel es und uns auch. Ein weiterer Klient hat zwischenzeitlich ebenfalls zwei Jahre bei uns gelebt. Er ist in dieser Zeit so selbstständig geworden, dass er anschließend in eine eigene Wohnung umziehen konnte. Seit Dezember vergangenen Jahres ist ein neuer Klient eingezogen. Damit wohnen jetzt wieder zwei Menschen mit Handicap bei uns.