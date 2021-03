Tönisvorster wegen versuchten Totschlags vor Gericht : Verletzungen waren nicht lebensbedrohend, sagt eine Zeugin

Tönisvorst Vor dem Krefelder Landgericht wurde jetzt der Prozess gegen einen 57-jährigen, zuvor noch nie straffällig gewordenen Tönisvorster fortgesetzt. Dem Beschuldigten wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Kostenpflichtiger Inhalt Bereits zu Beginn des Prozesses hatte der Mann gestanden, im Oktober 2020 gegen 19 Uhr einem 67-jährigen Bekannten vor dessen Tönisvorster Wohnung mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dann in den Unterleib getreten zu haben. Anschließend stach der 57-Jährige mit einem Messer zweimal in den Bauch des 67-jährigen Mannes. Da der Angegriffene laut um Hilfe schrie, eilten einige Anwohner herbei. Schließlich habe der Täter von seinem Opfer abgelassen und sei gegangen. Wenig später wurde der 57-Jährige dann festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.