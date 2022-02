Schwimmbad in Tönisvorst : Neuausschreibung zum „H2Oh!“ Ende Februar

St. Tönis Die CDU im Tönisvorster Stadtrat hatte um den Sachstand zum Schwimmbad H2Oh! gebeten. Bekannt wurde, dass bis Ende Februar die notwendigen Ausschreibungen veröffentlicht werden sollen.

In der Ratssitzung am 23. September war für das Schwimmbad „H2Oh!“ gegen die Stimmen der CDU eine Kündigung des Betriebsführungsvertrags zwischen der Stadt Tönisvorst und der NEW zum 31. Dezember 2021 sowie eine Neuausschreibung des Betriebsführungsvertrages beschlossen worden. Gleichzeitig wurde ein Beschluss gefasst, wonach die NEW den Betrieb bis zum 30. Juni 2022 weiterführt.