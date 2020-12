Diskussion nach Corona-Infektion : Lambertz sieht Vorverurteilung

Tönisvorst Der Tönisvorster UWT-Politiker äußert sich zur Absage der konstituierenden Ratssitzung Mitte November und verteidigt sein Vorgehen bei einem vorherigen Treffen der Fraktionsvorsitzenden.

Einen Tag vor dem Nachholtermin der Mitte November ausgefallenen konstituierenden Ratssitzung in Tönisvorst hat UWT-Politiker Michael Lambertz am Mittwoch eine Stellungnahme veröffentlicht. Er wirft den Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grüne, GUT, FDP und seiner eigenen Fraktion eine Vorverurteilung seiner Person vor. Nicht korrekte Behauptungen hätten seinen Ruf stark beschädigt und seine Familie erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

„Mein angebliches Fehlverhalten war ein gutes Mittel zum Zweck, mich zu diffamieren“, schreibt der 41-Jährige. Nachdem am 19. November wenige Stunden vor Beginn der Sitzung bekannt geworden war, dass Lambertz positiv auf das Coronavirus getestet wurde, begaben sich die Vorsitzenden der anderen Fraktionen sowie Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD) freiwillig in häusliche Isolation. Sie hatten drei Tage zuvor mit Lambertz an einer Besprechung im Ratssaal teilgenommen.

Lambertz betont, dass keine Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet worden sei, dies aber etwa in einer Meldung der Stadt anders dargestellt worden sei. Darin heißt es: „Aus dem Kreis derjenigen, die an der Ratssitzung teilnehmen sollten, sind einige in Quarantäne geschickt worden.“

In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nach seinem positiven Testergebnis sei die Runde nicht als K1-Kontakt eingestuft worden, „da sich an alle vorgeschriebenen Regeln gehalten wurde und ich zudem meine FFP2-Maske zu keiner Zeit abgenommen habe“, so Lambertz. Nachdem eine Kita-Betreuerin positiv getestet worden war, habe sich seine Tochter in angeordneter Quarantäne befunden, er selbst und seine Frau aber nicht.

Allerdings hatte er den anderen Fraktionsvorsitzenden zuvor in einer Whatsapp-Gruppe von Erkältungssymptomen berichtet. Darin bietet er an, das Treffen virtuell stattfinden zu lassen, „für Donnerstag hätte ich selbstverständlich die ganze Zeit eine FFP2 auf“.

Darauf schreibt Jürgen Cox (Grüne): „Oder auch heute eine ffp2 tragen?“ Dass Cox Lambertz später für sein Verhalten kritisierte, könne der UWT-Politiker also nicht nachvollziehen. Cox sagte am Mittwoch: „Ich habe das völlig anders gedeutet. Mir war nicht bekannt, dass Corona in seiner Familie ein Thema war.“ Lambertz stelle den Sachverhalt falsch dar. Cox: „Ich bin davon ausgegangen: Wenn er mit Maske in den Rat gehen kann, kann er auch zur Besprechung. Ich finde es unglaublich, wie er jetzt versucht, die Verantwortung für sein Handeln abzugeben.“

Seine Fraktion hatte Lambertz anschließend bis Ende März 2021 vom Vorsitz entbunden.

Leuchtenberg sagte zuvor: „Es kann sein, dass es rein rechtlich betrachtet so machbar ist, aber ob es sinnvoll ist, sich so zu verhalten, ist eine andere Frage.“

