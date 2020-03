Tönisvorst : Stadtverwaltung will unbürokratisch weiterhelfen

Stadtverwaltung will unbürokratisch weiterhelfen

Tönisvorst Die Tönisvorster Stadtverwaltung ist – wie alle anderen Kommunen in NRW – seit Dienstag grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt Bürgermeister Thomas Goßen auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Die Verwaltung ist telefonisch unter 02151 999-0 oder per E-Mail an info@toenisvorst.de erreichbar. Falls sich die Anliegen der Bürger nicht telefonisch oder digital klären lassen, können persönliche Termine mit den entsprechenden Ämtern vereinbart werden, so Goßen. „Allerdings können beispielsweise beim Bürgerbüro nahezu alle Anliegen der Bürger telefonisch oder digital erledigt werden. Die Mitarbeiter helfen unbürokratisch weiter“, verspricht der Tönisvorster Bürgermeister.