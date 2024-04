60 Jahre Action Medeor Tönisvorster Medikamentenhilfswerk feiert Jubiläum

Boekels Vision war ebenso einfach wie komplex in der Umsetzung: Durch die Verteilung überschüssiger Medikamente, die hier ansonsten weggeworfen würden, wollte er dafür sorgen, dass nirgendwo auf der Welt mehr Menschen an behandelbaren Krankheiten würden sterben müssen. Dass dies eine große Aufgabe ist, zu der weit mehr als die Proben-Überschüsse Deutscher Arztpraxen nötig ist, stellte er indes schnell fest und so wurde Action Medeor über die Jahre immer komplexer und größer und stellt heute selbst Medikamentengenerika her.