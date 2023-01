Karneval in Tönisvorst Kinderprinzessin ist ein Tanzmariechen

Was Vivian I. (Hartwig) um den Hals hängen hat, wird sicherlich einmal eine begehrte Rarität sein – denn ihr Prinzessinnenorden ist etwas ganz Besonderes. Das liegt aber nicht an der Wolkenform und dem farbigen Einhorn mit dem roten Dreispitz auf dem Kopf und auch nicht am witzigen Motto „Wee send total bekloppt, on drienen Zent Tüenes on Vooesch op dä Kopp“. Vielmehr sind es die vier kleinen Herzen, die das Herz mit dem Namensschriftzug Vivien I, einrahmen. In jedem Herz ist eine Jahreszahl zu lesen. Denn die elfjährige Vorsterin trägt die Session 2021/22 genauso in ihrem Orden wie die Session 2022/23. Proklamiert wurde Vivian I. bereits 2021, aber Corona macht der närrischen Zeit einen Strich durch die Rechnung.