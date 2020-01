Kinderprinzenpaar : Junge Karnevalisten freuen sich auf ein närrisches Wochenende

Vor zwei Monaten wurde das Tönisvorster Kinderprinzenpaar ins Amt eingeführt. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Sie sind schon fast zwei Monate in Amt und Würden, und in Kürze steht für das Tönisvorster Kinderprinzenpaar Brian I. (Köhler) und Daria I. (Henke) mit der Adjutantin des Kinderprinzen, Stacy Hochscheid, und der Ministerin der Kinderprinzessin, Lea Marie Steffen, schon der erste Höhepunkt der Session an: Der Jugendkarnevalsverein St.Tönis, Begleitgarde des Kinderprinzenpaares, macht den 18. und den 19. Januar zu einem Festwochenende.

Das verspricht die Präsidentin des JKV, Verena Arndt.

Ein Kindernachmittag und das große Kinderprinzentreffen wird es im Forum Corneliusfeld zu Ehren der kleinen Tollitäten geben. Los geht es am Samstag, 18. Januar, ab 14.11 Uhr. Viele Spiele mit den Kindern und Tänze stehen auf dem Programm. Auch das Damendreigestirn der Stadt wird erwartet. Befreundete Vereine haben ihren Besuch auch schon angekündigt. Der Eintritt kostet 1,99 Euro, um 13.30 Uhr öffnen die Türen für Jung und Alt.

Am Sonntag, 19. Januar, geht es schon um 11 Uhr mit einem Empfang vieler junger Tollitäten im Rathaus der Stadt weiter. Bürgermeister Thomas Goßen wird die jecken Regenten und Abordnungen der Begleitgarden empfangen. Es haben sich schon zahlreiche Tollitäten aus umliegenden Städten wie Düsseldorf, Uerdingen, Dortmund, Krefeld, Kamp-Lintfort oder Velbert angesagt, die sich in St.Tönis treffen werden. Nach dem Empfang ziehen die Tollitäten mit ihrem Gefolge und begleitet von den Karnevalsvereinen der Stadt und der Musik der St. Töniser Prinzengarde und der Treuen Husaren gegen 11.45 Uhr durch die Innenstadt zum Forum Corneliusfeld. Dort startet ab 12.30 Uhr ein buntes Treiben, zu dem jungen Tollitäten, deren Begleitgarden, aber auch die Tönisvorster Karnevalisten, angeführt vom Damendreigestirn, beitragen werden. Der Eintritt zu dem Kinderprinzentreffen im Forum ist frei.

(RP)