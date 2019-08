Tagestour mit „Trecker Harry“ : Tönisvorster Karnevals-Ex-Minister feierten Sommerfest

Auch am heimischen Wasserturm, kurz vor dem Tagesziel, wurde schnell Rast eingelegt, um ein gemeinsames Erinnerungsfoto zu machen. Foto: stg

Tönisvorst Mindestens einmal im Jahr steht eine große gemeinsame Aktivität der karnevalistischen Tönisvorster Ex-Minister auf dem Programm. Entweder eine Tagestour zu nahen oder fernen Sehenswürdigkeiten innerhalb von Nordrhein-Westfalen oder wie in diesem Jahr in die heimischen Gefilde.

So geschehen auch am Samstagnachmittag: Fast alle 18 Mitglieder des Ex-Minister-Stammtisches waren pünktlich um 14 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes Gelderner Straße erschienen, um mit einem Trecker samt großem Anhänger den nahen Niederrhein zu erkunden.