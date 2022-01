Schulen in Tönisvorst : Tafeln aus St. Tönis für Ahrweiler

St. Tönis An der Grundschule Hülser Straße werden Kreidetafeln durch digitale Tafeln ersetzt. Die Kreidetafeln wurden jetzt mit dem Lkw in das durch das Hochwasser betroffene Ahrtal gebracht.

„Fast jede Schule im Ahrtal ist durch die Hochwasserkatastrophe betroffen“, schildert Nick Falkner vom Verteilzentrum Ahrtal die Situation. Manche Schulen seien komplett überschwemmt worden, so dass sie gar nicht mehr nutzbar seien – für ein komplettes Gymnasium beispielsweise wurden deshalb Container aufgestellt. An anderen Schulen sei nur die untere Etage durch das Wasser beeinträchtigt worden, „der Unterricht wird in den oberen Etagen fortgeführt“, so Falkner. Weil so viele Einrichtungen betroffen seien, sei die Wiedereinrichtung eine Herausforderung. „Die Kreisverwaltung muss gerade alles besorgen, was es gibt“, sagt Falkner, „und das geht nicht immer gleichzeitig.“ Unter anderem fehle an Schulen „alles, was Schulen privat oder über Fördervereine angeschafft haben“, so Falkner. Dazu zählten unter anderem Musikinstrumente, Sportgeräte, Zubehör für die Schach-AG, die Sport-AG, Gesellschaftsspiele und Spielgeräte für die Nachmittagsbetreuung. Weil viele Schüler heute ihre Bücher nicht mehr zwischen ihrem Zuhause und der Schule hin und her schleppten, die Bücher meist in der Schule blieben, habe man einem Gymnasium bereits Kunststoffboxen mit Deckel zur Verfügung gestellt, „sie würden sich sehr über Schließfächer freuen“, sagt Falkner. „Vielleicht findet sich ja noch eine Firma, die Schließfächer abzugeben hat.“