Ausnahmesituation : Grüne kritisieren neue Anträge in Corona-Zeiten

Tönisvorst Anlass sind die zwei jüngsten Anträge der CDU-Fraktion.

Nach den zwei jüngsten Anträgen der Tönisvorster CDU-Fraktion bitten die Grünen um Zurückhaltung. Sie appellieren an die Christdemokraten, „parteipolitische Strategien für die Zeit der Ausnahmesituation zurückzustellen. Anträge, die aktuell nicht beraten werden können, geraten sonst schnell in Verdacht, populistisch zu sein“, heißt es in einem offenen Brief.