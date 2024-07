Vom Trinkspiel zum Sport Tönisvorster Freunde spielen Beerpong im Ligabetrieb

Doch eine Gruppe Menschen will es nun als echten Sport etablieren. „Vorbild ist da Darts. So ähnlich soll das auf Sicht, also wenn wir von zehn Jahren reden, etabliert werden“, erzählt Sascha Sallmann. Der 34-Jährige ist Kapitän der Trunkenbolde Tönisvorst, die in der Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse, antreten. Alkohol soll in der Liga eigentlich keine Rolle spielen. Warum also der Name?