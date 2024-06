Wohlfühlen am Niederrhein Tönisvorster feiern ganz in Weiß

Am Freitagabend ließ sich in St. Tönis das ein oder andere Schnäppchen erstehen, denn passend zur Weißen Nacht hielten die Einzelhändler zahlreiche Angebote bereit. Überall hatten sie auch weiße Sitzgarnituren aufgestellt und liebevoll dekoriert. Schon am Anfang der Fußgängerzone zog der Concept-Store „Wunderhübsch“ zahlreiche Besucher an. Hier gab es neben Prozenten auf weiße Kleidung auch Bowle, Prosecco und Eis für die hungrigen Stadtbummler. Das Lieblingscafé hatte sich extra zur Weißen Nacht in eine Partyzone verwandelt. Dort sorgte der bekannte DJ Alex Lotus für Stimmung, während mit kühlen Getränken angestoßen wurde. Das Frauenzimmer an der Antoniusstraße hatte ebenfalls verschiedene Angebote. Wer auf der Suche nach bunten Sommerkleidern oder handgemachter Dekoration war, durfte dort direkt einen Wein probieren.