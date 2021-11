Liberale starten private Initiative : Tönisvorster FDP kämpft weiter für Geburtsbäumchen

Tönisvorst Die Liberalen haben jetzt eine private Initiative gestartet, wollen aber weiter politisch Druck machen und dafür sorgen, dass die Stadt Bäumchen zur Geburt eines Kindes verschenkt.

Nachdem ein Antrag der FDP zur Aushändigung von Geburtsbäumchen durch die Stadt in Tönisvorst mehrmals im Umweltausschuss scheiterte, nehmen die Freien Demokraten das Heft des Handels jetzt selbst in die Hand. „Einfach mal machen“, sagt FDP-Fraktionsgeschäftsführerin Duglore Kowalczyk, zugleich auch sachkundige Bürgerin im Umweltausschuss, zu dem privaten Vorstoß. „Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb eine nette Geste, die Tradition und Natur verbindet und die in vielen anderen Städten und Gemeinden bereits gelebte Praxis ist, bei uns in Tönisvorst immer wieder aufs Neue zerredet wird.“