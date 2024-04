Hilfe in Afrika Tönisvorster Action Medeor startet Hilfsprojekt im Sudan

Die huminanitäre Lage im Sudan verschlechtert sich zusehends. In der Folge bereitet das Gesundheitshilfswerk Action Medeor aktuell eine größere Hilfslieferung in das krisengeschüttelte afrikanische Land vor. Zusammen mit der Hilfsorganisation Moas hat Action Medeor mehrere medizinische Notfall-Sets zusammengestellt, die aktuell in den Niederlanden darauf warten, in den Sudan verschifft zu werden. Darin enthalten sind lebenswichtige Medikamente wie Schmerzmittel, Antibiotika und Mittel zur Behandlung von Durchfallerkrankungen, aber auch medizinische Ausrüstung und chirurgisches Material. Empfänger der Hilfslieferung, die einen Gesamtwert von rund 100.000 Euro hat, ist das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) im Sudan. Von dort werden die Hilfsgüter in die Flüchtlingslager und kleine Gesundheitsstationen verteilt.