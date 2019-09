Wohngebiet am Düngelshof : Bürger vermisst die Natur in den städtischen Grünflächen

Tönisvorst Der Zustand der Grünflächen besonders im Wohngebiet am Düngelshof erregt die Gemüter. Ein Bürger fordert, der Natur wieder zu dienen.

Der Bürgerantrag, der dem Bau- und Umweltausschuss vorliegt, hat es in sich: Von „Kahlschlagaktionen“ und „kräftigem Ausholzen“ im Naherholungsgebiet am Düngelshof ist die Rede, von ehemaligen Grünflächen, die jetzt an „Trümmergrundstücke“ erinnern. Der Beschwerdeführer wirft der Verwaltung eine Beseitigung der Natur vor. Als er vor ein paar Jahren nach St. Tönis gezogen sei, habe ihm „die großzügige an ihren Rändern mit Heckenrosen bewachsene und blühende Fläche mit Rasen und Bäumen nahe des Wohngebiets“ so gut gefallen, schreibt der Bürger. Heute sei davon nichts mehr übrig. Auch an andere Stelle in der Stadt falle das auf und trage zum Insekten- und Vogelsterben bei.