Bestattungen in Tönisvorst : Stadt erweitert Urnenkammeranlagen auf den Friedhöfen

Urnenstelen auf dem Friedhof in St. Tönis. Foto: Emily Senf

Tönisvorst Seit mittlerweile zehn Jahren werden auf den Friedhöfen der Stadt Tönisvorst Beisetzungen in sogenannten Urnenkammern angeboten. Die Nachfrage ist unvermindert groß, berichtet die Verwaltung.

Die Stadt Tönisvorst erweitert die Urnenkammern auf ihren Friedhöfen. Die Nachfrage an den Standorten St. Tönis und Vorst sei unvermindert groß, sodass bis heute fast jährlich neue Kammern aufgestellt werden mussten, heißt es in einer Vorlage für den Hauptausschuss. Nun sollen die Maßnahmen für eine Erweiterung ausgeschrieben werden.

Seit mittlerweile zehn Jahren werden auf den Friedhöfen der Stadt Tönisvorst Beisetzungen in sogenannten Urnenkammern angeboten. Hierbei handelt es sich um Granitquader. In den 40 mal 40 Zentimeter großen Kammern können bis zu vier Aschekapseln beigesetzt werden. Die Stadt bietet inzwischen insgesamt in St. Tönis 280 Kammern und in Vorst 94 Kammern an.

In St. Tönis stehen von den zuletzt im November 2020 aufgestellten Kammern in Feld 32 und Feld 14 laut Verwaltungsvorlage aber lediglich 14 Kammern und in Vorst fünf Kammern zur Verfügung. Nun ist für St. Tönis geplant, die bereits mit sieben Urnenkammern bestückte Lücke in Feld 14 mit weiteren 17 Kammern sowie einer Sitzgelegenheit zu erweitern. Damit werde eine harmonische Ergänzung der gegenüberliegenden Urnenwahlgrabfläche erreicht, heißt es.

In Vorst sollen im Zuge der Überplanung von Feld 8, welche bereits mit der Neuanlage von Urnenwahlgräbern begonnen wurde, 17 Urnenkammern aufgestellt werden. Eingebettet werden sollen die Kammern in das für dieses Feld langfristig geplante Konzept einer Urnengemeinschaftsanlage, ähnlich wie bereits in einem Feld (Nummer 32) in St. Tönis.

Die Kosten für das Anliefern und Aufstellen sowie die notwendigen landschaftsgärtnerischen Arbeiten (Wegebau, Bepflanzung etc.) belaufen sich auf geschätzte 48.000 Euro. Im Haushalt sind für die Maßnahme rund 60.000 Euro veranschlagt.

(emy)