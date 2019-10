Thema im Hauptausschuss : Stadt will Nachtruhe für Brauchtum verkürzen

Tönisvorst Musikdarbietungen bei Schützenfesten sollen bis 2 Uhr möglich sein, da sie im Zelt stattfinden.

Heimisches Brauchtum wie etwa Schützenfeste will die Stadt Tönisvorst besser schützen. Daher geht es in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses um das Thema Nachtruhe.

Die gilt üblicherweise von 22 bis 6 Uhr. Inzwischen gibt es aber ein paar Ausnahmen, die auf Landesebene für alle Kommunen in NRW gleich geregelt sind, teilt die Stadtverwaltung mit. So beginnt die Nachtruhe in der Außengastronomie gesetzlich normiert erst um 24 Uhr – ein Ergebnis der Fußballweltmeisterschaft 2006. Denn diese gesetzliche Regelung entstand im Nachgang zu den per Erlass geregelten erweiterten Public-Viewing-Zeiten im Außenbereich mit Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2006, die schlussendlich als Gesetzesänderung in das Landesimmissionschutzgesetz eingeflossen ist.