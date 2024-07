Klimaanpassung in Tönisvorst Wie in Hitzeperioden die Wohnung kühl bleibt

Die ganz große Hitzewelle ist in Tönisvorst in diesem Sommer bislang ausgeblieben. In der Folge ist die Klimakrise bei manchem Bürger etwas in Vergessenheit geraten, auch wenn global gesehen auch in diesem Jahr jeder Monat neue Hitzerekorde schreibt. Doch die Frage ist nicht ob, sondern wann die nächste Hitzewelle kommt. Tönisvorsts neuer Klimamanager Enrico Emrich will dem nicht nur mit Maßnahmen begegnen, die den Treibhausgasausstoß reduzieren, sondern auch mit solchen, die dem Bereich Klimafolgenanpassung zuzuordnen sind.