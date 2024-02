Diskussion im Tönisvorster Stadtrat Wie hoch sind die Kosten für Hilfesuchende tatsächlich?

Der zuständige Fachbereichsleiter Philipp Sieben erklärte die fehlenden Personalkosten damit, dass es ein erheblicher Arbeitsaufwand sei, diese Kosten für alle Bereiche herauszurechnen. Bürgermeister Leuchtenberg sagte deutlich, dass die Verwaltung dies im Moment nicht leisten könne. Andernfalls müsse die Verwaltung andere Dienstleistungen einstellen. „Wir sind am Ende dessen, was wir mit unserem Personal an der Stelle leisten können“, so Leuchtenberg. Der Personalmangel in der Verwaltung sei erheblich.