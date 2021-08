Fest sollte im September stattfinden : Werbegemeinschaft sagt Stadtfest „St. TönisERleben“ ab

Das Stadtfest der Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ hätte wieder mehr Besucher in die Fußgängerzone locken sollen. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Das Planungs- und Kostenrisiko sei wegen der Entwicklungen der Corona-Pandemie für alle mit der Veranstaltung verbundenen Teilnehmer zu groß. Vor allem das Infektionsrisiko könne „St. Tönis erleben“ nicht tragen.

Die Werbegemeinschaft „St. Tönis erleben“ hat ihr Stadtfest „St. TönisERleben“, das vom 24. bis zum 26. September in der Innenstadt hätte stattfinden sollen, abgesagt. Grund sind die Entwicklungen in der Corona-Pandemie: Derzeit steigen die Inzidenzzahlen merklich und Gesundheitsexperten prognostizieren eine vierte Welle für den Herbst. In diese Zeit würde das St. Töniser Stadtfest terminlich fallen, informiert die Werbegemeinschaft. Damit sei nicht nur das Planungs- und Kostenrisiko für alle mit der Veranstaltung verbundenen Teilnehmer zu groß, vor allem das Infektionsrisiko könne „St. Tönis erleben“ nicht tragen.