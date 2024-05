Nun 45 Stolpersteine in St. Tönis und Vorst „Die Qualen und die Angst kann man sich nicht vorstellen“

Darunter war auch Paul Emmen, dessen Leben und Wirken die Schüler an der Willicher Straße vorstellten. Emmen betätigte sich aktiv in der SPD und wurde daher im Jahr 1937 in Krefeld verhaftet. Sieben Jahre musste der St. Töniser in Haft verbringen. Dort misshandelten ihn die Nationalsozialisten so sehr, dass er bleibende Schäden davontrug. Auf Wunsch einer Anwohnerin, die Emmen persönlich kannte, wurde der Stein nicht vor seinem ehemaligen Wohnhaus an der Willicher Straße verlegt. Nun soll eine andere Stelle gefunden werden.