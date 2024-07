Neubaugebiet in St. Tönis Weiter Streit um Entwicklungsgebiet an der Feldstraße

Nun legte die Verwaltung erste Pläne vor und wieder waren es vor allem Union und Liberale, die Kritik übten. Zwar betonte der zuständige Fachbereichsleiter Jörg Friedenberg, dass es sich lediglich um einen „ersten Aufschlag“ handele, die Kritik an den Plänen vermochte das aber nicht abzumildern. Friedenberg warb für ein Konzept mit Mischbebauung. „Wir planen mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern in Geschossbauweise und gegebenenfalls auch Tiny Houses. So wollen wir möglichst viele Menschen in bezahlbaren Wohnraum bringen“, betonte Friedenberg.