Angebot in Tönisvorst Was die Kinder-Kultur-Woche diesmal bietet

Doch bevor es losgeht, startet das große Anprobieren. Es gibt die Schürzen in unterschiedlichen Größen, denn schließlich sind es Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die an der aktuellen Kinder-Kultur-Woche im JFZ teilnehmen. An den Tischen, wo schon die Stoffmalstifte in den verschiedenen Farben liegen, setzt intensives Überlegen ein, was gemalt werden soll. Sophia tendiert zu einem Apfel, den sie mit einer Kochmütze versehen möchte. Jeremy entscheidet sich für eine Birne, und Marlon will eine Gurke malen.