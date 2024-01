Lauftrainerin aus Tönisvorst gibt Tipps Läufer werden im Winter geboren

In Gruppen und Einzelstunden betreut Tauscher Anfänger und Fortgeschrittene, Wiedereinsteiger und Gelegenheitsläufer. „Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um anzufangen“, sagt die 52-Jährige. So gebe es schon alleine wetterbedingt eine gute Voraussetzung: „Der Körper ist nicht so belastet wie im Sommer“, erläutert Tauscher. Wer eher unfit sei, dem mache die Hitze arg zu schaffen. Der Puls steigt höher als sonst, man schwitzt stärker und verliert über den Schweiß mehr Flüssigkeit – ist also meist auch schneller erschöpft.