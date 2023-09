Teil in Kläranlage defekt Warum es in Vorst so stinkt

Vorst · Bürger wunderten sich in den vergangenen Tagen über einen ziemlichen Gestank in Vorst. Was die Ursache war – und warum er sich bald verflüchtigt haben soll.

21.09.2023, 15:45 Uhr

Ein 30-Tonnen-Kran war nötig, um das neue Lüfterrad einzusetzen. Foto: Abbelen

Ein übler Geruch weht seit der vergangenen Woche durch Vorst – je nach Windrichtung und -stärke mal stärker und mal schwächer. Doch davon, dass sich der Gestank in den kommenden Tagen vollständig verflüchtigt haben wird, geht man bei der Firma Abbelen aus. Dort ist – oder besser: war – die Ursache für die Geruchsbelästigung zu finden: Ein Lüfterrad der firmeneigenen Kläranlage war defekt.