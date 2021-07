Stelle soll bald besetzt werden : Tönisvorst wartet auf Digitalisierungsmanager

Tönisvorst Die Tönisvorster Verwaltung will die Stelle bald ausschreiben. Sie rechnet allerdings nicht damit, dass viele Bewerbungen eingehen.

Fragen kostet nichts: So wollte die Tönisvorster Grünen-Fraktion in der vergangenen Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Digitalisierung und Wirtschaftsförderung der Stadt Tönisvorst wissen, wie weit die Verwaltung mit der Suche nach einem Digitalisierungsmanager beziehungsweise einer Digitalisierungsmanagerin sei und wie der Zeitplan zur Besetzung der Stelle aussehe.

Eine Fachkraft, die die Digitalisierung in Tönisvorst voranbringt, kostet natürlich Geld. Lars Schaath, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, nannte die Hürden, die es zunächst zu überwinden gelte: „Zur Erweiterung des Stellenumfangs von einer halben auf eine ganze Stelle hat die Kämmerin zugesagt zu prüfen, inwieweit der Haushalt dies zulässt.“

Im Ausschuss machte man sich nichts vor: Größere Städte würden mehr bezahlen, man gehe nicht davon aus, dass bergeweise Bewerbungen eingehen, hieß es. „Digitalisierungsmanager wachsen nicht wie Äpfel auf den Bäumen, sie sind derzeit am Arbeitsmarkt sehr begehrt“, sagte Anja Lambertz-Müller von der CDU-Fraktion.

Die Grünen hatten zudem im Ausschuss beantragt, dass die Auftaktveranstaltung zum Handlungskonzept Digitale Transformation sobald wie möglich starten soll. Dieses Handlungskonzept soll mit Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Akteuren wie der Bürgerinitiative Glasfaser für Tönisvorst möglichst bald stattfinden, und zwar in Form eines Runden Tisches. Nach längerer Diskussion wurde dies auch beschlossen, allerdings mit einem Zusatz: „…sobald der Digitalisierungsbeauftragte beziehungsweise die Digitalisierungsbeauftragte da ist.“

Die Grünen hatten eine Auftaktveranstaltung mit einem Impulsvortrag vorgeschlagen, als Referent sollte Michael Lobeck sprechen, was aber abgelehnt wurde. „Der Digitalisierungsmanager sollte die Moderation übernehmen und den Runden Tisch federführend begleiten“, schlug Christian Link von der UWT vor. Er wisse, dass damit der beabsichtigte Termin August 2021 nicht zu halten sei, schränkte er ein.

CDU-Politiker Alexander Decher mahnte, den Runden Tisch unverzüglich einzuberufen, wenn die Besetzung der Stelle gelungen ist. Gegenüber der Verwaltung gab er zu verstehen, dass man bei der Digitalisierung bereits weiter sein könnte. In Richtung Verwaltung merkte er an: „Der Druck wird größer, wir wollen künftig nicht mehr so lange warten.“