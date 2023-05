Zusammenstoß in Vorst 87-jähriger Pedelecfahrer verletzt

Laut Polizei fuhren der 87-Jährige sowie ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer, ebenfalls aus Anrath, gegen 15 Uhr über den Radweg der Anrather Straße in Vorst in Richtung Anrath. Der 87-Jährige wollte in Höhe der Bushaltestelle Berschel nach links auf den Kehner Weg abbiegen. Dabei stieß er mit dem Hinterrad des 59-Jährigen zusammen, der ihn in diesem Augenblick überholte. Der 87-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.